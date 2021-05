Marcias, responsabile hub vaccinale della Fiera: “Boom di prenotazioni, un successo”

Boom di prenotazioni per il vaccino: è stato un successo. A Radio Casteddu Maurizio Marcias, Ats, responsabile hub vaccinale della Fiera: “Contiamo di effettuare 1200 vaccini e sabato replicheremo con altri 1200 inoculazioni dalle 19 alle 24. È uno sforzo organizzativo molto forte, ringrazio i medici, gli infermieri, tutto il personale amministrativo, i volontari, il comune e la protezione civile che ci consentirà, in questi giorni, di lavorare dalle 8 del mattino alle 24 ininterrottamente. Contiamo in tutto di fare 3500 vaccini venerdì e sabato: non ci sono più posti, in pochi minuti sono terminati.

In questo momento ci sono sono le scorte per quanto riguarda Astrazeneca; vorrei fare una piccola riflessione riguarda tutte queste classifiche: se andiamo a guardare, le dosi somministrate in base alla popolazione, anche oggi abbiamo superato 13 mila somministrazioni, siamo vicini al target detto da Figliuolo, quindi. Considerata inoltre la risposta positiva ricevuta, replicheremo con questi open-day.

Per gli over 80 noi abbiamo invitato la popolazione a recarsi all’hub senza prenotazione e sono arrivate pochissime persone perché, chi ancora non è vaccinato, in prevalenza è chi non deambula e ha necessità di essere vaccinato nel proprio domicilio”.

