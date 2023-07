Maracalagonis, semaforo impazzito lungo la provinciale 15

Semaforo “impazzito” lungo la provinciale 15: nonostante i numerosi interventi, eseguiti da parte sia degli addetti dell’ufficio tecnico che dal personale qualificato, è ancora malfunzionante. La sindaca Francesca Fadda: “Sarà mia premura risolvere il problema in tempi rapidi”. Un incrocio molto trafficato e, per questo motivo, regolato anche con un semaforo che, ultimamente sta creando non pochi problemi agli automobilisti e ai pedoni. La causa sarebbe da attribuire alla centralina guasta che verrà sostituita. Intanto il primo cittadino comunica la problematica al fine di avvisare chi percorre la provinciale e ad assumere la massima prudenza durante la guida e l’attraversamento. Il semaforo “sta dando problemi malgrado i vari interventi eseguito dall’ufficio tecnico comunale che ha eseguito delle manutenzioni con interventi con personale qualificato per il ripristino sia delle lampade e sia della centralina che non funziona nonostante l’intervento che appariva ripristinato, ma dopo un breve periodo nuovamente appare malfunzionante con tutte le conseguenze che ne derivano e che lamentate.

Ultimamente visto tutti i tentativi andati a vuoto, L’ufficio tecnico ha predisposto l’acquisto di una nuova centralina che ha sicuramente un costo assai elevato.

Tutto questa procedura crea queste difficoltà agli utenti della strada e ha scatenato lamentele”.

Doveroso riconoscere e fare ammenda delle difficoltà in quell’incrocio tanto trafficato e pericoloso, “sarà mia cura sollecitare tutte le operazioni di ripristino della centralina e delle lanterne semaforiche.