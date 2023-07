Porto Pino, rubata la fune che delimita l’area cani

Rubata la fune che delimita l’area cani: un danno economico pressoché irrilevante ma un gesto che lascia senza dubbio tanto amaro in bocca. L’insolito furto è avvenuto nel primo tratto della seconda spiaggia, precisamente dove è situato lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe: sabbia soffice e una porzione di mare dove gli animali possono nuotare e giocare tutti insieme e con i loro padroni. Come tutte le aree Animal Friendly, anche questa della spiaggia di Sant’Anna Arresi è, o meglio era, ben delimitata al fine di segnalarla e poterla individuare con più semplicità. Ma qualcuno, non si sa a quale fine, ha deciso di rimuovere la corda della recinzione e portarla via. “Siamo alla frutta” commenta un frequentatore del luogo. Un gesto di inciviltà e di mancanza totale di rispetto verso il bene comune.