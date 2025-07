Maracalagonis, scontro in galleria: è di 5 feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle ore 12. Un furgone e un’utilitaria si sono scontrate frontalmente. I feriti più gravi, tre, sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Un tratto della strada statale 125 Var “Nuova Orientale Sarda” è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni: a causa dell’incidente, avvenuto nella galleria ‘Gutturu Frascu’ all’altezza del km 19, a Maracalagonis, il traffico è stato deviato con segnalazioni in loco sulla viabilità provinciale alternativa in direzione Cagliari al km 23,150 e in direzione Tortolì al km 15 circa.