Un terribile lutto ha colpito la comunità di Maracalagonis. Federico Marini, giovane padre e lavoratore di 46anni, è scomparso improvvisamente.

Era ritornato in Sardegna dopo un periodo nel nord Italia e aveva 3 figli. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, svolgendone tanti diversi fra loro sempre con dedizione. Cordoglio immenso anche sui social dove con sgomento, dolore e affetto il 46enne viene ricordato dai tanto che lo hanno conosciuto.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 5 novembre, alle ore 15 nella Parrocchia Vergine degli Angeli in Maracalagonis.