Rifiuti ingombranti e rifiuti edili quali divani, materassi, condizionatori e similari, macerie di risulta e addirittura rifiuti speciali come amianto e pneumatici e a coronare il tutto una macchina abbandonata con all’interno altra spazzatura. Una passeggiata in mezzo alla natura che si trasforma in un paesaggio costellato di immondizia: uno scenario desolante che mette in risalto quanto l’uomo incivile riesce a fare. La segnalazione giunge da G.C.: “Negli anni la situazione è degenerata a tal punto che mi vergogno a passeggiare e ad ammirare tutta la spazzatura che c’è intorno oltre il paesaggio naturale. Nulla è valso a mettermi in contatto con le istituzioni alle quali ho fornito posizioni GPS e foto. Mi piacerebbe portare alla luce questi fatti affinché possa portare ad una risoluzione”.