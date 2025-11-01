Le forti piogge di due notti fa “hanno reso impraticabile l’area di sosta e manovra dell’unica fermata ARST della zona di Sant’Isidoro a danno dei residenti, soprattutto studenti e lavoratori pendolari” spiega la minoranza comunale.

Gli eventi meteorici hanno drammaticamente fatto emergere i disagi che, quotidianamente, sono costretti ad affrontare i nostri concittadini di Sant’Isidoro e di San Gaetano.

Una realtà drammatica e inascoltata.

L’Amministrazione è stata più volte interpellata e invitata ad adempiere in merito. Purtroppo, sulla fermata ARST nulla si è fatto, se non proclami di propaganda, interlocuzioni – vere o presunte – con ARST/CTM e continui rimpalli di competenze”. Nel frattempo, i concittadini devono affrontare tanti disagi e “aspettano risposte che non arrivano non solo sulla fermata dell’autobus ma anche sull’infrastrutturazione della rete idrica e dell’illuminazione pubblica, sui servizi, sulla sicurezza e sull’incolumità pubblica”.