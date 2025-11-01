Un nuovo servizio che si rivolge a tutti i soggetti rimasti vittime di un sinistro riconducibile a responsabilità dell’Amministrazione Comunale (quali il danno causato da una buca stradale o da un marciapiede dissestato).
Si è in presenza di responsabilità civile del Comune tutte le volte in cui, in esecuzione di compiti ed attività di natura istituzionale, si arreca un danno a terzi.
A tutela delle vittime di sinistri riconducibili a responsabilità dell’Amministrazione comunale, si è provveduto a stipulare una polizza assicurativa per il risarcimento dei danni.
Il servizio è accessibile tramite il web.