Maracalagonis, falco ferito cade vicino alle scuole: salvato dalla polizia locale

Un gheppio ferito è caduto vicino alle scuole a Maracalagonis, Il volatile è stato messo in salvo dalla polizia locale. “Recuperato questa mattina vicino alle scuole un Falco Sardo denominato gheppio, da Stefano Pinna, comandante della polizia locale”, ha scritto nel proprio profilo Facebook la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda. “L’animale è stato trasportato per le cure presso una clinica veterinaria e verrà riconsegnato alle autorità competenti per essere messo in libertà nelle montagne di Maracalagonis”.