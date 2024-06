Maracalagonis, addio a Manuel Marini: il giovane tetraplegico ha perso la sua battaglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giovane tetraplegico perde la sua lotta: addio a Manuel Marini, nei mesi del covid l’intera comunità si era stretta alla famiglia per riportare il ragazzo a casa dopo un delicato intervento chirurgico a Milano. Il messaggio struggente da parte della sorella sui social: “Ti chiedo solamente una cosa …

…vieni a trovarmi spesso, d’accordo?”. Un paese, Maracalagonis, in lutto per il concittadino Manuel, un guerriero da quando è nato e che ha combattuto sino a oggi: “Manuel lascerà un vuoto incolmabile nei genitori e in tutti i familiari, ma anche in tutta la comunità” ha espresso la sindaca Francesca Fadda.

“Ha lottato sin da quando è nato come un vero supereroe contro la grave malattia da cui era affetto, ma questa volta niente e nessuno ha potuto salvarlo.

È andato via tra le braccia della sua mamma Gloria, di suo papà Tore, della sua super sorella Vincenza e dei suoi cari. Gloria una mamma dilaniata dal dolore ed una donna che è una mamma esempio per tutte le Mamme”. Negli anni del covid, la famiglia del giovane avevo chiesto aiuto per rientrare a casa, per Natale, dopo un’operazione a Milano. “Io scrissi al Presidente del Consiglio perché potesse autorizzare un volo umanitario ed esaudire il sogno di essere a casa per Natale dopo mesi tra interventi e convalescenza.

Ho sostenuto la battaglia di quella mamma disperata che ha tanto da insegnare a noi mamme e oggi voglio stringermi al suo dolore come Mamma e come Sindaca”.