Più di 30 anni di dolore, appelli, ricerca delle risposte a domande ancora irrisolte. La famiglia di Manuela Murgia, trovata senza vita a soli 16 anni a Tuvixeddu nel lontano febbraio del ‘95, continua a chiedere solo una cosa: la verità.
I familiari della 16enne, con enorme dignità e forza, continuano la loro battaglia e hanno lanciato un nuovo appello chiedendo di condividerlo attraverso un manifesto.
“Ci mobilitiamo per qualsiasi cosa sui social, facciamo migliaia di condivisioni per le cose più disparate… ma quando si tratta di una vita umana, di una ragazza di 16 anni a cui è stato strappato il futuro, non possiamo e non dobbiamo girarci dall’altra parte. Non lasciateci soli. Basta un click per aiutarci”, scrivono i familiari suo social.
“Nostra sorella Manuela Murgia è scomparsa da Cagliari la mattina del 4 febbraio 1995, per poi essere ritrovata senza vita nel canyon di Tuvixeddu. Per troppi anni questa storia è stata lasciata nel silenzio, ma oggi le indagini sono riaperte per omicidio”.
“La verità è vicina, ma per trovarla ci serve la memoria di chi c’era”, spiegano. “Anche il più piccolo ricordo può fare la differenza.
Vi chiediamo solo 2 secondi del vostro tempo per fare un gesto immenso: CONDIVIDETE QUESTO MANIFESTO.
Facciamolo arrivare ovunque, soprattutto a chi in quegli anni viveva o frequentava Cagliari (via Emilia, via Barigadu, via San Michele, via Is Maglias, e tutta la zona di Is Mirrionis)
❓ La conoscevi? Ti ha mai detto qualcosa?
❓ Ricordi qualcosa di quella mattina (sabato 4 febbraio 1995)?
❓ Hai sentito voci, confidenze o dettagli in questi anni?
Se sai qualcosa, anche in modo del tutto anonimo, ti preghiamo di parlare.
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O contatta direttamente le forze dell’ordine o i nostri legali. Giulia Lai Maria F. Marras Bachisio Mele
Non lasciateci soli in questa battaglia. Condividete, per Manuela, per la verità, per la giustizia che aspetta da più di trent’anni”.
Nel post e nella locandina ci sono tutto i riferimenti utili per fornire informazioni che possano aiutare le indagini.