Più di 30 anni di dolore, appelli, ricerca delle risposte a domande ancora irrisolte. La famiglia di Manuela Murgia, trovata senza vita a soli 16 anni a Tuvixeddu nel lontano febbraio del ‘95, continua a chiedere solo una cosa: la verità.

I familiari della 16enne, con enorme dignità e forza, continuano la loro battaglia e hanno lanciato un nuovo appello chiedendo di condividerlo attraverso un manifesto.

​“Ci mobilitiamo per qualsiasi cosa sui social, facciamo migliaia di condivisioni per le cose più disparate… ma quando si tratta di una vita umana, di una ragazza di 16 anni a cui è stato strappato il futuro, non possiamo e non dobbiamo girarci dall’altra parte. Non lasciateci soli. Basta un click per aiutarci”, scrivono i familiari suo social.

​“Nostra sorella Manuela Murgia è scomparsa da Cagliari la mattina del 4 febbraio 1995, per poi essere ritrovata senza vita nel canyon di Tuvixeddu. Per troppi anni questa storia è stata lasciata nel silenzio, ma oggi le indagini sono riaperte per omicidio”.

​“La verità è vicina, ma per trovarla ci serve la memoria di chi c’era”, spiegano. “Anche il più piccolo ricordo può fare la differenza.

Vi chiediamo solo 2 secondi del vostro tempo per fare un gesto immenso: CONDIVIDETE QUESTO MANIFESTO.

Facciamolo arrivare ovunque, soprattutto a chi in quegli anni viveva o frequentava Cagliari (via Emilia, via Barigadu, via San Michele, via Is Maglias, e tutta la zona di Is Mirrionis)

​❓ La conoscevi? Ti ha mai detto qualcosa?

❓ Ricordi qualcosa di quella mattina (sabato 4 febbraio 1995)?

❓ Hai sentito voci, confidenze o dettagli in questi anni?

​Se sai qualcosa, anche in modo del tutto anonimo, ti preghiamo di parlare.

📩 Scrivici qui in privato sulla pagina: Giustizia per Manuela Murgia

📧 O alla mail: [email protected]

O contatta direttamente le forze dell’ordine o i nostri legali. Giulia Lai Maria F. Marras Bachisio Mele

​Non lasciateci soli in questa battaglia. Condividete, per Manuela, per la verità, per la giustizia che aspetta da più di trent’anni”.

Nel post e nella locandina ci sono tutto i riferimenti utili per fornire informazioni che possano aiutare le indagini.