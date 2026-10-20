Si chiamava Gianfranco Pazzola, aveva 64 anni, era originario del sassarese ma residente a Cagliari, l’automobilista morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale in via Scano, a Cagliari.

L’uomo aveva appena imboccato la strada in direzione di via della Pineta quando il Suv ha sbandato, terminando la corsa contro uno degli alberi dello spartitraffico centrale, davanti alla chiesa di Cristo Re.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 con due mezzi, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.