Manuel Cossu e Daniela Ennas vincono il “2° Tries X Molentargius” di triathlon cross

Il tempo incerto non ha guastato la festa ai centotrenta concorrenti del “2° Tries X Molentargius” di triathlon cross, gara nazionale organizzata dal Parco naturale regionale Molentargius-Saline con il comitato regionale della FITri – Federazione Italiana Triathlon e la collaborazione tecnica dell’Asd Sardegna X Sports.

Gli splendidi percorsi del Parco naturale regionale Molentargius-Saline, immersi nella macchia mediterranea in piena esplosione primaverile, hanno fatto da cornice alla gara di duathlon per le categorie giovanili e a quella di triathlon destinata invece agli adulti, quest’ultima vinta da Manuel Cossu e Daniela Ennas, entrambi esponenti della società Fuel Triathlon.

Il duathlon. La mattina si è aperta proprio con i giovanissimi, quasi una sessantina, che si sono cimentati in un percorso di corsa – bici – corsa su distanze variabili a seconda della categoria nella zona idrovora del Rollone.

Questi i vincitori di ogni categoria.

Minicuccioli: Giacomo Danza (Tri Nuoro, 2’37”);

Cuccioli: Matteo Ala (TP Academy Team, 3’23”);

Esordienti: Fabio Vidili (CF Costa Ovest, 7’03”);

Ragazzi: Ettore Cabboi (TP Academy Team, 11’52”);

Youth A: Stefano Aru (Villacidro Triathlon, 16’56”).

Il triathlon. Una volta completata la gara giovanile, il testimone è passato ai 61 iscritti al Triathlon cross sprint. Sempre spettacolare la frazione di nuoto (750 metri su giro unico da 750 metri costituito da un triangolo da affrontare in senso antiorario), con partenza dalla spiaggia del Poetto e battaglia nello specchio acqueo di fronte all’Ospedale Marino.

Usciti dall’acqua, gli atleti hanno raggiunto la zona cambio allestita all’ingresso del parco, inforcato le bici e, una volta superato il rettilineo tra le vasche evaporanti, hanno intrapreso un circuito da ripetere due volte in senso antiorario caratterizzato da diversi cambi di direzione e piccoli sali scendi, per un totale di 12 km.

Infine, i 4 km di corsa si sono disputati su un unico anello da percorrere in senso orario sui sentieri interni sterrati del Parco Molentargius Saline – in parte su piste ciclabili –, caratterizzato da grande velocità.

La vittoria maschile assoluta è andata a Manuel Cossu (Fuel Triathlon), con il tempo di 51’48”. In testa al termine della frazione di nuoto, è stato superato nella seguente da Emanuele Aru (Villacidro Triathlon) per riprendere il comando della gara durante i 4 km di corsa. Sul podio, dietro di lui, il campione mondiale junior in carica Ruslan Farci (Karel Sport, 53’26”) e Roberto Porcu (Three Experience asd, 53’52”).

Vittoria rosa invece per Daniela Ennas (anche lei Fuel Triathlon), che in 1h06’13” ha distanziato Cristiana Katia Cannas (TP Academy Team, 1h13’40”) e Laura Tonelli (Atletica Pula Tri, 1h14’57”). Fuori gioco per problemi fisici, dopo la frazione di nuoto, la favorita Giulia Saiu (Villacidro Triathlon).