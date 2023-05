Cagliari, successo per BimbimBICI 2023: un’edizione bella e partecipata

Il cielo grigio non ha scoraggiato centinaia di bambini e ragazzi che hanno partecipato alla ventiquattresima edizione di BimbimBICI, la manifestazione organizzata da FIAB Cagliari per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi a Cagliari e in tutta la Città Metropolitana.

La pedalata è stata colorata e gioiosa. Partiti puntuali alle 10:30 da piazza Giovanni XXIII, i bimbimBICI e tutti i partecipanti hanno pedalato per otto chilometri nelle principali vie di Cagliari, passando per via dei Giudicati, via Liguria, via Is Mirrionis, via San Michele, viale Sant’Avendrace, viale Trieste, via Roma, viale Diaz, viale Cimitero, via Dante.

Rientrati in piazza Giovanni XXIII, acqua, succhi di frutta, merendine e frutta fresca per tutti.

Poi la premiazione con una targa della scuola che ha partecipato con più BimbimBICI: quest’anno, il riconoscimento è stato vinto dal Convitto Nazionale di Cagliari.