Manifesti funebri choc in Sardegna per piangere la “tragica scomparsa” di Messina Denaro

“Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”. Questo il testo sui manifesti affissi a Orgosolo, nel nuorese, in nove diversi punti della città all’indomani della tumulazione della salma del boss mafioso nel cimitero di Castelvetrano. I manifesti sono stati commissionati da un cittadino anonimo all’agenzia Goddi, come ha fatto sapere la stessa agenzia, per una spesa complessiva di 60 euro. Diverse le reazioni in paese: c’è chi pensa sia una goliardata e che dunque come tale vada considerata, c’è chi invece è indispettito per una ribalta che fa solo male alla reputazione del paese.