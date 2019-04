“Mangiate quel che volete, anche le pietre del Bastione”, la replica di Nenneddu Sanna agli animalisti

“Anche noi stiamo con gli agnelli, tutto l’anno e non solo prima di Pasqua. Anche oggi avete dato sfogo al vostro perbenismo, non mangiate agnelli, mangiate quello che vi pare. Mancari bor mannichedas sas predas de su Bastione”. la dura replica alle proteste degli animalisti della Lav di Nenneddu Sanna, uno dei portavoce dei pastori sardi durante la guerra per il prezzo del latte