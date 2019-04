Scontro frontale sulla provinciale 58, un’auto si ribalta: tre feriti

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 58, che collega Nuoro a Orgosolo. Due auto, a causa di una invasione di corsia, si sono scontrate frontalmente. Tre i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Sul posto, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto a soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso.