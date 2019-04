Selargius, lavori sul manto stradale: limitazioni al traffico in via Gallus e San Lussorio

Il comune di Selargiu, informa i cittadini, attraverso una nota stampa che a causa di importanti interventi di manutenzione straordinaria del sedime stradale, dal 15 aprile e sino al 15 maggio, la circolazione stradale e la sosta nelle vie interessate subiranno le seguenti limitazioni:

da domani e sino al 30 aprile saranno interdette il transito e la sosta nella via Gallus, nel tratto compreso tra via Tazzoli e l’intersezione con via San Nicolò;

dal 30 aprile al 15 maggio le stesse limitazioni riguarderanno via San Lussorio, dall’intersezione con via Roma a via Manin.

Le limitazioni saranno valide dalle 00 alle 24 e determineranno variazioni di percorso anche alle linee del Ctm, secondo il seguente prospetto:

LINEA 30

I mezzi giunti alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, svolteranno in via Segni, in via Pertini, in via Rosselli per riprendere il percorso ordinario.

LINEA 31

I mezzi giunti alla fermata di Via Don Minzoni, svolteranno a sx in via Delle Serre, proseguiranno fino alla rotonda de “Is Pontis Paris” per riprendere il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

•Direzione Quartu S. Elena

Da via Trieste svolteranno a dx in via Istria, via 1° Maggio, alla rotonda de“Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, svolteranno a sx in via Segni, a dx in via Pertini, a dx in via Rosselli per riprendere il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

Per le giornate di Lunedì (causa mercato rionale in Via Segni e Pertini a Quartucciu)da via Delle Serre, svolteranno a dx in via Don Minzoni per riprendere il percorso ordinario.

LINEA QS, QSA, QSB, 19

Direzione Monserrato

Da via Don Minzoni svolteranno in via Delle Serre, giunti alla rotatoria de Is Pontis Paris, svolteranno in via 1° Maggio, via Istria, per riprendere il percorso ordinario.

LINEA 17

I mezzi, giunti in via Della Resistenza, svolteranno in via 1° Maggio, alla rotonda de “Is Pontis Paris” prenderanno la direzione Quartucciu per via Delle Serre, via Rosselli, in via Veneto (Capolinea) per riprendere il percorso ordinario.