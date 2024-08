Stop alle file sotto il sole, a Villa San Pietro apre l’ambulatorio straordinario

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villa San Pietro – Stop alle file sotto il sole, la pioggia e andare fuori paese per una ricetta medica, dopo 16 mesi apre l’Ascot, Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale, predisposto specificatamente per dare un presidio di medicina generale al Comune.

La sindaca Marina Madeddu: “Non è la soluzione che tutti ci saremmo augurati, raccomando gentilezza, pazienza e spirito di collaborazione con la dottoressa, per consentirle di svolgere in serenità il suo lavoro”.

Il punto medico è stato allestito c/o il Centro Culturale Piazza San Pietro, nei locali ex polizia municipale messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune.

Il servizio verrà svolto su 2 turni settimanali di 5 ore ciascuno, uno al mattino e uno al pomeriggio, il cui orario verrà comunicato settimanalmente e affisso fuori dal l’ambulatorio.

“Raccomando di portare con sé tutta la documentazione medica attestante la propria situazione sanitaria e le terapie in corso” spiega la sindaca, “ci vorrà tempo per colmare i “ vuoti” di assistenza sanitaria degli ultimi 16 mesi e non mancheranno i disagi. È del tutto normale.

Non è la soluzione che tutti ci saremmo augurati, ossia di un medico titolare di incarico a titolo definitivo. Ma dopo ben 4 bandi andati deserti, con nessun medico disposto ad accettare la nostra sede, dopo 16 mesi di file all’aperto davanti alla guardia medica di Sarroch in qualsiasi condizione atmosferica, dopo 16 mesi di ricette e impegnative negate o sbagliate, vi assicuro che è un gran risultato.

Per me che vissuto ogni vostro singolo disagio, portandolo quotidianamente in ogni sede per trovare un rimedio, lo è”.