Mandas è in lutto per la morte di una giovane mamma, Rossana Puddu, portata via da una malattia a soli 42 anni.

Una comunità sotto choc per una morte così ingiusta e prematura. Ad un dolore così indicibile si è unito anche il sindaco Umberto Oppus: “Quando muore una giovane mamma e’ sempre qualcosa di tremendamente incomprensibile e ingiusto. Pensare poi al tragico destino di due sorelle tolte alla vita e ai loro affetti nel fior fiore della giovinezza e’ ancora piu’ assurdo.

Questa mattina ho reso omaggio e dato ultimo saluto a Rossana. Tristezza .

Vicino a Stefano, al piccolo Diego, alla madre, fratello e famiglia, alla cara Marcella, cognati e rispettive famiglie e ai parenti tutti.Una preghiera”.

L’ultimo saluto a Rossana verrà celebrato domani lunedì 2 marzo alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Maria