Continua a preoccupare il Mondo l’escalation degli attacchi da parte di Usa e Israele sull’Iran. Ieri sera è stata anche confermata la morte dell’ayatollah Khamenei, che è stata commentata duramente dal Presidente russo Vladimir Putin, ritenendo si sia trattata di una “violazione di tutte le norme della moralità umana e del diritto internazionale”.

In un’intervista rilasciata a Fox il presidente Usa Donald Trump ha spiegato che “48 comandanti iraniani sono stati uccisi in un colpo solo” ma anche che è disposto al dialogo con il Paese.

“Sono appena stato informato che abbiamo distrutto e affondato 9 navi militari iraniane, alcune delle quali relativamente grandi”, ha spiegato sul suo profilo Truth. “Stiamo cercando di colpire anche le altre: presto galleggeranno anche loro sul fondo del mare! In un altro attacco, abbiamo distrutto in gran parte il loro quartier generale navale”.

Berlino, Parigi e Londra scrivono una nota congiunta in cui spiegano che sono preparate ad “azioni difensive proporzionate” per “distruggere alla fonte la capacità dell’Iran di lanciare missili e droni”. Dubai, assieme a Doha e Manama è una della città più in difficoltà a causa della chiusura dello spazio aereo e molti italiani- fra cui diversi sardi- sono rimasto bloccati.