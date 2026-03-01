Tragedia a Crova, in provincia di Vercelli. Nel pomeriggio di ieri un calciatore di 24 anni, Daniele Pairotto, si è sentito male durante una partita contro la Livorno Ferraris sul campo della sua cittadina.

Il giovane, subito soccorso dai presenti su assistenza telefonica del personale del 118 arrivato sul posto in brevissimo tempo, è stato poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Novara. Purtroppo, Daniele se ne è andato in queste ore lasciando nel dolore la famiglia, gli amici e i suoi compagni di squadra.