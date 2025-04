La sicurezza non può aspettare, la Ss128, km 28+000-km 32+000 ha bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria, rifare l’asfalto, insomma, e, in sintesi, non ci sono abbastanza soldi per farlo. La richiesta è partita dal primo cittadino Umberto Oppus e la risposta non è tardata ad arrivare da parte di Anas: “Questa Società – si legge – tiene costantemente sotto controllo lo stato di manutenzione delle pavimentazioni dell’intera rete stradale gestita e, pertanto, le necessità segnalate sono già ben note ai tecnici di questo ufficio.

Alla luce dell’esito di tale monitoraggio, l’intervento segnalato non rientra nella pianificazione attuabile nel 2025 a causa della limitatezza delle risorse economiche disponibili: pertanto, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione richiesti è programmata nel corso dell’anno 2026”.