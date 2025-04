Mandas, interventi dei Vigili del Fuoco, delle squadre di Abbanoa e della Protezione Civile in diverse abitazioni private e strutture comunali: paese in tilt, quasi 80 mm in poco meno di due ore caduti sul territorio. Una bomba d’acqua che si è abbattuta questo pomeriggio nel centro del Sud Sardegna, tanti i disagi registrati: per dare l’idea del nubifragio che si è abbattuto il sindaco Oppus ha condiviso le immagini di Andrea Carta sul canale che da Mandas porta a Gesico.

Intanto Anas ha garantito la transitabilita’ sulla 128, si può passare tranquillamente, mentre la Provincia è al lavoro sulle strade per Gesico e Siurgus Donigala. Anche loro sono transitabili.

“Io sono in contatto con la sala operativa e il Direttore della Protezione civile regionale e stiamo monitorando la situazione”.