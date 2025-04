E dove non esplodono le fogne ci pensa ‘l’alta marea” a creare disagi: strade allagate, come in prossimità di via XX Settembre: “Non è normale che in una città come Assemini accada questo dopo pochi minuti di pioggia” espone un residente.

Assemini, esplodono le fogne dopo circa 10 minuti di intensa pioggia: liquami maleodoranti in strada, in via Piemonte è saltata quella proprio di fronte a una attività commerciale. Nuovo temporale e stesso problema, in città la situazione critica si ripresenta puntualmente ogni volta che la pioggia, tanto attesa, cade copiosa. Bastano pochi minuti e i tombini eruttano tutto ciò che contengono. Il risultato? Liquami e non solo a spasso per le vie trascinati dalla corrente. Un odore molto intenso accompagna il rigurgito delle fogne e una volta che il livello dell’acqua si abbassa, ciò che rimane tra asfalto, marciapiedi e griglie è sotto gli occhi e i piedi di tutti.