Ieri un nuovo tentativo di scasso. Non è il primo per l’attività e nemmeno per gli altri locali commerciali situati nella via che conduce al cuore della Marina.

L’occhio elettronico fuori e dentro ogni serranda non manca, ma non basta come deterrente: ladri e malviventi non si arrendono e furti, scassi e vetrine spaccate non mancano.

Con via Roma chiusa per lavori si ha la percezione che la sicurezza vacilli ancor più, “al pari di altre strade del quartiere”, interessate anche loro dalla chiusura di via Roma, e che risultano “non facilmente accessibili dai mezzi delle forze dell’ordine (oltre che da quelli di pulizia del suolo pubblico, di soccorso e per ogni altra evenienza), via Barcellona necessità di modalità di controllo adattabili alle attuali circostanze” riflette un cittadino.

“Evitando in tal modo l’impressione di strada abbandono in chi vi vive e lavora. E, per chi vuole delinquere, di poter agire in maniera indisturbata”.