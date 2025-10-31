È stato rintracciato e arrestato a Quartucciu un operaio di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal tribunale di sorveglianza di Cagliari.

L’uomo dovrà scontare una pena residua di quattro mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi, reati commessi a Sinnai tra il 2011 e il 2015.

I carabinieri della stazione di Selargius lo hanno raggiunto nella sua abitazione, dove è stato fermato e portato in caserma per gli accertamenti di rito. Successivamente è stato riaccompagnato al proprio domicilio, dove resterà ai domiciliari per l’intera durata della pena.

Il provvedimento chiude una vicenda iniziata oltre dieci anni fa e rappresenta un ulteriore intervento delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati di violenza domestica, una piaga che continua a richiedere attenzione e vigilanza costante.