I carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato in stato di libertà un 63enne residente a Senorbì, titolare di una ditta individuale, ritenuto responsabile di violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’uomo, secondo quanto accertato nel corso di un’attività ispettiva condotta nella sua impresa, non avrebbe provveduto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente.
Al termine delle verifiche, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.500 euro.