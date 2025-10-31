I carabinieri hanno arrestato a Portoscuso un 39enne disoccupato, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato nel corso di un controllo d’iniziativa mentre si trovava alla guida di un motoveicolo Honda di sua proprietà. Durante la verifica, il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di un involucro contenente circa mezzo chilogrammo di marijuana, immediatamente sottoposta a sequestro.

Dopo le formalità di rito, il 39enne è stato accompagnato presso la propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna dall’Autorità giudiziaria.