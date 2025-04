Tragedia questa notte a Valdagno, in provincia di Vicenza, durante la piena dell’Agno di questa notte. Padre e figlio, Leone Nardon 65 anni e Francesco Nardon, 34 anni, sono precipitati con la loro auto in una voragine apertasi su un ponte. Dalle prime informazioni sembra che i due si trovassero nella cittadina vicentina per portare il proprio aiuto come volontari ai soccorsi a seguito degli allagamenti di cantine e piani bassi avvenuti nella notte. I vigili del fuoco hanno recuperato anche l’auto, una Fiat Ulisse.

Sono giornate difficilissime per tutto il Nord Italia. Dooo Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, il maltempo si è spostato infatti verso Est.

Il Po continua a essere costantemente monitorato dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da AIPo (Agenzia interregionale per il fiume Po). Allerta rossa fino a domani, sabato 19aprile, sul Po e tutta la zona del parmense. L’inizio del passaggio del colmo di piena è previsto per la serata di oggi e durerà anche nelle prime ore della notte. L’allerta è invece arancione per la pianura reggiana di Po.