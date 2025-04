Prezzi alle stelle nel mercato provvisorio di piazza Nazzari, scoppia la polemica nel reparto del pesce: gamberoni anche a 78 euro.

Prezzi che salgono nel mercato provvisorio di piazza Nazzari. Al centro della polemica é finito sopratutto il prezzo del pesce, e i cittadini protestano.

Il prezzo del pescato si aggira intorno ai 20 euro, anche se qualcuno comincia già a fare qualche passo indietro e propone prodotti in offerta per cercare di vendere il prima possibile.

Ma quali sono le motivazioni che si celano dietro questo aumento improvviso?

Il Presidente dell’Adoc Giuliano Frau non ci sta: “Alla base di questo aumento dei prezzi in primo luogo va considerato il fatto che siamo nella settimana di Pasqua. Inoltre anche il mare mosso ultimamente non ha offerto un buon pescato ai pescatori”.

Oltre a queste motivazioni, sicuramente va tenuto conto del nuovo contesto abitativo in cui é immerso il mercato che favorisce l’aumento dei prezzi. A ciò si aggiunge la volontà da parte dei commercianti di recuperare il tempo perduto per il trasferimento da una struttura all’altra mentre continua un senso di precarietà generale visto che di fatto ancora non é stata delineata una data precisa di fine lavori per la storica sede di San Benedetto. In più la pioggia di questi ultimi giorni ha messo in evidenza le problematiche costruttive della struttura in lamiera.

Molti utenti hanno così preferito rivolgersi al mercato di via Quirra, dove però, come precisa il Presidente Frau, “nonostante i prezzi siano più bassi rispetto a piazza Nazzari, restano comunque alti per il contesto abitativo del mercato.”

Insomma tutti questi elementi portano verso una gia nota direzione: a farne le spese sono i cittadini che si vedranno costretti ad adattare il pranzo di Pasqua, e non solo, al nuovo listino prezzi.