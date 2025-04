Viale Marconi cambia volto, ma ci vorrà ancora del tempo. Il vecchio stabile di Videolina e l’edificio dell’ex associazione “Amici del Sahara” saranno demoliti per far spazio a un nuovo grande punto vendita Lidl. L’attuale supermercato Lidl, situato a poche centinaia di metri, verrà con tutta probabilità spostato, per poi essere integrato nel nuovo polo. Tuttavia l’intervento di riqualificazione dell’area non si limita alla sola costruzione del supermercato: è prevista anche la realizzazione di un ampio parco verde e di una torretta per il birdwatching, collegata direttamente al viale tramite un percorso pedonale in autobloccanti. L’obiettivo è migliorare il contesto paesaggistico esistente, rendendo l’area più ordinata, decorosa e accessibile, con nuove visuali panoramiche sullo stagno di Molentargius. Il progetto sarà esaminato dalla commissione urbanistica la prossima settimana. L’iter amministrativo è appena iniziato e si prevede una variante urbanistica prima di poter procedere con la fase esecutiva. La trasformazione è significativa, ma servirà ancora del tempo prima che il restyling dell’area diventi realtà.