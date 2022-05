Maltempo nel Cagliaritano, allerta prolungata sino alle 21: violenta grandinata a Mandas, danni ingenti

Maltempo nel Cagliaritano, allerta prolungata sino alle 21: violenta grandinata a Mandas. La Protezione Civile dopo i maxi temporali a Cagliari ha prolungato l’allerta gialla sino a stanotte, intanto Mandas è finita imbiancata da una fortissima grandinata. Il sindaco Umberto Oppus commenta: “Alla luce della situazione che si è creata (danni alle colture agricole, problemi alle famiglie sulla via Garibaldi parte finale, situazione idrogeologica complessiva) ho convocato la Giunta per stasera alle 17.30. Deliberiamo lo stato di calamità naturale, mentre domani mattina firmerò ordinanza per la situazione di via Garibaldi.

Chiedo a tutti i cittadini che hanno subito danni domani mattina dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 di venire in Comune per segnalare quanto accertato. Cosi facciamo relazione a tutti gli enti competenti”, conclude il sindaco Oppus.