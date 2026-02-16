È tremenda la storia di un 51enne di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Come riporta Umbria Cronaca, l’uomo è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione, in cui viveva con i suoi pitbull. Stando a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe morto in casa qualche giorno fa e i suoi cani- senza cibo- lo avrebbero poi sbranato.

A far scattare l’allarme la figlia che vive a Torino, preoccupata del fatto di non riuscire a contattare il genitore.

Sul posto i vigili del fuoco di Gaifana e i carabinieri della Compagnia di Gubbio, che hanno fatto la tragica scoperta. È stata già disposta l’autopsia che chiarirà le cause del decesso dell’uomo.