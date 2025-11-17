Dramma a Brazzano di Cormons, in provincia di Gorizia. La notte scorsa una frana di fango ha travolto una casa: al momento i soccorsi sono riusciti a salvare una persona, ma risultano disperse due donne. Si tratta Guerrina Skocaj, 83 anni, e Quirin Kuhnert, 32 anni.

“Secondo quanto mi hanno riferito le forze dell’ordine, l’uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare. Le ricerche stanno proseguendo in maniera incessante”, le parole del prefetto di Gorizia Ester Fedullo riportate da QN.

Grandissimo lavoro in queste ore da parte della varie squadre dei vigili del fuoco a causa del maltempo che ha coinvolto il Friuli, la Liguria e la Toscana.