Maltempo a Cagliari, gli studenti a Truzzu: “Mettici l’allerta che abbiamo paura di andare a scuola”

Truzzu mettici l’allerta. Tanti i messaggi mandati, anche su whtas app, al primo cittadino Paolo Truzzu da parte di studenti che, col timore della pioggia, chiedevano l’allerta meteo rossa per non andare a scuola. Il primo cittadino ha pubblicato i messaggi nel proprio profilo facebook.

“È tutto vero, ma devo dire che mi sono divertito a rispondere ai tanti messaggi di ragazzi e ragazze che in questi giorni di pioggia mi hanno scritto sui social. Qualcuno mi ha anche scritto su WhatsApp”, ha scritto il sindaco. “tutti però mi “suggerivano” di diramare un’allerta meteo rossa.

C’è chi temeva di ammalarsi, chi ha raccontato storie più o meno plausibili (“mi si sta allagando casa”), e chi invece mi ha candidamente rivelato che “per noi studenti è sempre un motivo di grande piacere la chiusura delle scuole”.