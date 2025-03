Un malore fatale per l’ex calciatore e muratore Vincenzo Demurtas, che era andato a tagliare la legna nei boschi di Santa Barbara, a Villagrande Strisaili. Sono stati i familiari a dare l’allarme, che non vedendolo rientrare per l’ora di pranzo si sono preoccupati.

Sul posto gli agenti del commissariato di Lanusei, che non hanno potuto fare altro che comunicare alla famiglia la triste scoperta. Il 72enne, conosciuto nella zona, aveva una passato da calciatore sia nel Villagrande che nel Barisardo. Il corpo è stato già restituito ai familiari per le esequie.