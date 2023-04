Magico torneo di scacchi da Karl Heinz, vince il giovanissimo Andrea Cagno di Serramanna

Primo Andrea Cagno, secondo Detlef Hofmann, terzo Nello Liguori: concentrazione spettacolo birre e bravura, in scena nel 33esimo torneo di scacchi organizzato da Karl Heinz nel locale Stammtisch insieme al Circolo Scacchistico Cagliaritano. Gare all’ultima pedina sino a notte fonda, e a vincere è stato a sorpresa un ragazzo di 27 anni di Serramanna, che ha avuto l’onore di superare sul filo di lana proprio Detlef, lo storico campione del locale. Come sempre nel lunedì dopo Pasquetta, una tradizione che si rinnova: Karl Heinz, il re della birra a Cagliari ma grande appassionato di minerali e di giochi, è stato anche lui tra i partecipanti come sempre di un torneo che ogni anno diventa più avvincente. Serio ma non serioso: si gioca alla morte ma si beve qualcosa e si mangiano panini farciti, per combattere la tensione di sei gare secche con oltre trenta partecipanti.

Tanti gli appassionati degli scacchi che, dopo un anno di allenamento, si sono ritrovati in piazza Galilei per l’ultima sfida: nessuna eliminazione diretta, ma una classifica finale punto su punto, che ha visto prevalere di stretta misura uno dei più giovani partecipanti al torneo di quest’anno. Che è il più longevo della provincia cagliaritana, si gioca ormai da decenni: un tempo in via Eleonora d’Arborea, oggi appunto in piazza Galilei dove la birreria si apre al sociale e alla magia di un gioco fatto solo di cervello e intuizione. Ha vinto Andrea Cagno, partito come outsider, iscritto poche ore prima: la sorpresa che non ti aspetti. Ma che dimostra come in discipline come questa degli scacchi, un mondo bellissimo tutto da gustare, a volte possa contare insieme all’esperienza anche l’imprevedibilità. Nella foto, Andrea Cagno insieme a Detlef nella sfida finale, all’ultimo sorso. Nel VIDEO, tutta la cerimonia della premiazione con tutti i nomi dei partecipanti.