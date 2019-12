Maestro scomparso ad Assemini, la Procura chiede l’archiviazione: non è stato omicidio secondo il pm Alessandro Pili che si occupa del caso. Marco Frau, l’insegnante di 52 anni sparito da giorni, si sarebbe insomma allontanato volutamente dalla sua abitazione di via Paola e la pista più accreditata dagli inquirenti sarebbe il suicidio: lo riporta oggi l’Unione Sarda in edicola, che parla di una cena insieme a una collega terminata con una discussione, proprio la notte della scomparsa il 15 ottobre. Poi il mistero, con i familiari che comunque non si arrendono e chiedono di conoscere tutta la verità sul giallo di Marco Frau.