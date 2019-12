Maltempo in Sardegna, un grosso pino colpisce in pieno una casa di riposo. Sono intorno alle 65 le richieste di intervento pervenute alla Sala Operativa del Comando VVF di Sassari, alberi caduti coperture di edifici volate via e dissesti statici, in prevalenza le richieste di soccorso a causa del forte vento. Nel primo pomeriggio un grosso pino si è abbattuto su una casa di riposo a Ossi: per fortuna non si segnalano grossi danni all’edificio, presenti anche forze dell’ordine per quanto loro di competenza.