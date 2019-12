Le più belle luminarie in Sardegna: guardate la casa super natalizia di Sadali. Mandate anche voi le foto più belle delle luminarie natalizie nelle vostre case: questa la trovate a Sadali, in via Sarcidano, un bellissimo mix di luci soffuse e spettacolari. Per un Natale che scatena anche la fantasia delle luminarie: mandate le vostre foto su Whatsapp Casteddu al 380 747 6085.