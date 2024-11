Maestra muore a 51 anni per un malore, disposta l’autopsia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La tragedia è avvenuta ieri ad Arpino, in provincia di Frosinone. Una maestra di 51 anni , Daniela Rosati, è stata trovata senza vita dal papà ieri mattina presto. Stando alle prime informazioni, la 51enne era stata riaccompagnata a casa dal fidanzato nella serata di sabato ma non ha fatto in tempo a salire nell’ appartamento quando un malore l’ha portata via in pochi istanti. A scoprire Daniela accasciata nell’atrio del palazzo è stato appunto il papà della donna , che ha allertato immediatamente il 118, ma era già troppo tardi. Nelle prossime ore si attende che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino assegni ufficialmente l’incarico per effettuare l’autopsia sul corpo della 51enne.