Cagliari, tutto pronto per i mercatini di Natale: attese migliaia di persone fra piazza Yenne e il Corso

La magica atmosfera di Natale torna in piazza Yenne e nel corso Vittorio Emanuele con i mercatini che attireranno decine di migliaia fra cagliaritani e turisti. 38 le casette, 27 nel Corso e 11 in Piazza Yenne, fra cui i visitatori potranno curiosare, come anticipa l’assessore Carlo Serra. Come l’anno scorso, sono attese oltre centomila persone, soprattutto nei weekend, dove il pienone garantisce ottimi affari anche agli esercizi commerciali della zona, bar, pub e ristoranti prima di tutto: l’anno scorso si era registrato un incremento del 20% negli affari.

Con i mercatini, che offrono prodotti alimentari, abbigliamento e artigianato, anche musica, spettacoli, luminarie: il programma completo degli eventi natalizi sarà presentato in Comune nei prossimi giorni.