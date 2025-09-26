Oggi è il giorno di Netanyahu all’Assemblea Onu. Un intervento atteso quanto controverso, che ha ha scatenato fischi e dissenso, tanto che molte delegazioni hanno deciso di disertarlo.

Il primo pensiero del leader israeliano è rivolto agli ostaggi, sottolineando che continuerà a lavorare per la loro liberazione e che “a Gaza non abbiamo ancora finito”.

“I palestinesi non vogliono due stati ma uno al posto di Israele”., ha affermato il premier israeliano ma “più del 90% degli israeliani è contrario”.

Netanyahu ha inoltre rivendicato gli attacchi in Iran e negato di attaccare o civili della striscia: “Facciamo tutto quello che è possibile per non colpire gli abitanti, chi compie un genocidio si comporta così? E dicono che affamiamo la popolazione di Gaza, è colpa di Hamas che ruba il cibo”.

Secondo il leader israeliano, Hamas avrebbe rubato già circa l’85% degli aiuti al suo popolo e che il suo esercito segue regole rigidissime per non colpire civili innocenti. Lo stesso Netanyahu ha affermato che ha voluto che il suo intervento disse ascoltato anche a Gaza attraverso degli altoparlanti per fare in modo che le sue parole arrivassero agli ostaggi.

Foto del nostro partner QN