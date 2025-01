Da volontarie del 118 a Befane per un giorno: in corsia per distribuire doni e calze ai piccoli pazienti e, soprattutto, “amore e risate ai bimbi del Microcitemico” a Cagliari. Si chiamano Tamara Pilia e Andreina Chighine dell’associazione Alba Alpha, 118, volontarie e sempre pronte a correre in strada per qualsiasi tipo di emergenza. Oggi hanno lasciato la divisa in sede per indossare abiti un pò trasandati e, al posto dell’ambulanza, sono arrivate a “bordo” di una scopa. I bimbi “sono rimasti davvero entusiasti nell’apertura della grande valigia piena di calze, panettone, zeppole e dolci vari. Un gesto per augurare ai bambini un buon anno e essere forti tra loro, soprattutto in questo periodo”.

Tante le iniziative che in queste settimane di festa si sono susseguite a favore dei malati, soprattutto per i piccoli pazienti, in tanti si sono prodigati per portare un pò di allegria, per farli sentire meno soli e dargli quella carica in più per affrontare le sfide. Certo, tra le mura dei reparti, grazie a medici, infermieri e a tutto il personale, niente manca ai piccoli che, tra analisi e visite, possono contare su sorrisi, giochi e chiacchere degli angeli con il camice. Ma un tocco di magia non guasta mai e, tra supereroi spuntati dal nulla, babbi Natale moltiplicati a vista d’occhio e Befane a non finire, la solidarietà ai piccoli guerrieri è servita con giocattoli, colori e tantissimi dolcetti. E anche qualche pezzetto di carbone, di zucchero ovviamente, per simboleggiare che anche un brutto periodo può essere trasformato in una esperienza da ricordare positivamente, grazie alle iniziative dei tanti volontari eroi che in queste settimane non si sono di certo dimenticati dei bambini ricoverati in ospedale.