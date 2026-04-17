Gravissimo incidente questa mattina in un caseificio di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

Come riportato da Il Mattino, il titolare dell’azienda è rimasto incastrato nel macchinario per tagliare la pasta casearia, che gli ha tranciato una gamba.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Umberto I, dove i medici lo tengono sotto osservazione dopo l’intervento di reimpianto dell’arto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche ì Carabinieri che non hanno riscontrato anomalie. Sulla vicenda non è stata aperta alcuna inchiesta.