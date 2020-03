Macchiareddu, incendio in una ditta di verniciatura industriale: fiamme alte, vigili del fuoco in azione. Incendio di una motrice all’interno di un’attività che effettua sabbiatura e verniciatura industriale, i Vigili del Fuoco spengono il rogo evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante e all’intera attività. Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 20, nella località industriale di Macchiareddu strada 6, per l’incendio di una motrice all’interno di un’attività che effettua la sabbiatura e la verniciatura industriale. Gli operatori della squadra di pronto intervento hanno provveduto allo spegnimento del rogo che ha coinvolto l’automezzo evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante e all’intera attività.

L’area è stata messa in sicurezza. Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo quindi in fase di accertamento. Le squadre VVF sono intervenute con un’APS (aupompa serbatoio) e un’ABP (autobotte pompa) per un totale di due automezzi e sette operatori. Sul posto anche i Carabinieri.