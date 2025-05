Terribile scoperta nel pomeriggio di oggi, ad Arbus, in località Gutturu e Flummini. È stato rinvenuto il corpo senza vita di una persona in avanzato stato di decomposizione. La salma si trovava sulla battigia e presenta parti scheletriche, segno di una probabile lunga permanenza in mare.

A fare la scoperta sono stati alcuni bagnanti, che hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso, insieme al Vicesindaco di Arbus, Simone Murtas.

Su disposizione del magistrato di turno, è stata incaricata un’agenzia funebre per il recupero della salma, che sarà ora sottoposta agli accertamenti medico-legali per risalire all’identità della persona e chiarire le circostanze del decesso.