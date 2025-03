Una malattia ha portato via per sempre il piccolo Andrea Fara, morto a soli 3 anni a Sorso. Andrea ha lottato per tanto tempo contro questa malattia assieme a papà Matteo e mamma Maria Giovanna, che hanno deciso di condividere loro stessi la foto del piccolo con il necrologio.

Le esequie saranno celebrate in forma strettamente privata. I genitori chiedono a chiunque voglia mostrare un segno di affetto per la loro famiglia a donare ad enti e associazioni che si occupano di malattie pediatriche.