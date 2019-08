M5s-Pd, nuovo governo Conte già in salita: “Divergenze su economia e programmi”. E i pentastellati insorgono dopo il vertice della notte a Palazzo Chigi: “La nostra pazienza ha un limite, il Pd voleva parlare solo di ministeri e non di programmi. Ancora non hanno sciolto il nodo su Conte”. Differenze di vedute sulla manovra finanziaria confermate dal Pd, oggi alle 11 nuovo vertice. Ma quello che sembrava un accordo ormai fatto è ancora da discutere, con la dead line di Mattarella fissata per domani, con le nuove consultazioni al Quirinale che cominciano già oggi. Altre conferme dal nostro giornale partner Quotidiano.net :”Terminato all’una di notte a Palazzo Chigi l’incontro tra le delegazioni dem e pentastellata. Da una parte il premier Giuseppe Conte e il vicepremier e leader 5 Stelle, Luigi Di Maio, dall’altra il segretario dem Nicola Zingaretti e il suo vice Andrea Orlando. Sul tavolo, la trattativa per la formazione del nuovo governo. Fonti Pd a livello informale parlano di divergenze incontrate in merito alla manovra, e di una strada in salita sui contenuti, su alcuni punti del confronto, ma il confronto va avanti oggi, con nuovi colloqui”.